В партии "Слуга народа" подготовили предварительный список из 61 депутата местных советов, которых могут исключить с помощью процедуры императивного мандата.

Об этом глава партии Елена Шуляк сообщила в комментарии для "Интерфакс-Украина".

"Уже есть предварительные списки от областных организаций по поводу депутатов местных советов, к которым может быть применена процедура императивного мандата. По состоянию на сегодняшний день в этом списке 61 лицо, из всей Украины. Но сейчас по каждому конкретному случаю мы рассматриваем кандидатов, поэтому, конечно, данная цифра может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения", - сказала она.

При этом Шуляк напомнила, что в "Слугу народа" входят 6 тысяч 407 депутатов местных советов и 61 депутат составляет не очень большой процент. 27 января партия планирует провести заседание Национального совета громад, на котором обсудят кандидатуры местных депутатов, к которым будет применят императивный мандат.

"На центральном уровне мы уже посмотрели, поработали с юристами. Но поскольку данную процедуру мы проходим впервые, хотелось бы, чтобы она была максимально прозрачной, понятной для всех участников: почему к тому или иному депутату местного совета это применяется. Необходимо проанализировать все голосования, посещения пленарных заседаний сессий, постоянных комиссий", - объяснила Шуляк.

По ее словам, согласно законодательству, императивный мандат можно применять в таких случаях:

депутат не вошёл во фракцию,

депутат был исключен из фракции,

депутат не голосует в соответствии с решениями фракции.

"Вместе с тем, мы обязательно мониторим ситуацию на предмет того, работает ли местный депутат вообще, потому что если он не посещает заседаний без уважительной причины, то он не должен представлять интересы избирателей, поскольку просто не выполняет своих обязанностей", - добавила Шуляк.

Ранее "Страна" подробно разбиралась что означает императивный мандат для местных советов.

Также сообщалось, что на Банковой хотят переименовать "Слугу народа".