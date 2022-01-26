Глава МИД России Сергей Лавров считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утратил связь с реальностью, поэтому его заявления сложно рассматривать серьезно. Об это главный дипломат РФ заявил во время общения с журналистами, комментируя слова Столтенберга о том, что военный альянс изучает возможность дальнейшего расширения на восточном фланге НАТО.

"Вы знаете я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", - заявил Лавров.

Напомним, накануне Столтенберг обещал, что силы НАТО не будут размещены в Украине.

Как писала "Страна", Столтенберг сделал еще два важных заявления. По его словам, Североатлантический альянс отправит письменный ответ на предложения Москвы касательно гарантий безопасности на этой неделе параллельно с Соединенными Штатами. Кроме того, он сказал, что альянс готов обсуждать с Российской Федерацией контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности Евросоюза, но не готов идти на компромисс по фундаментальным принципам, которым следует организация.

Также мы сообщали, что Верховная Рада проголосовала за проект постановления об обращении к ООН, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств против требований России дать гарантии невступления Украины в НАТО и против "военного шантажа РФ".