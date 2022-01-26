Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за слова президента страны Зорана Милановича, который сказал, что Украине не место в НАТО, а в случае российско-украинской эскалации ни одного хорватского солдата в зоне боевых действий не будет.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности", - написал Пленкович.

Также он заявил, что политика Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины.

"Это наша основная позиция, и вкладом является хорватский опыт мирной реинтеграции, и мы можем предложить его как модель решения и реинтеграции оккупированных территорий Украины", - заявил премьер Хорватии.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Хорватии в Украине Аницу Джамич после заявлений президента Зорана Милановича, что Украине не место в альянсе. В ведомстве заявили, что разочарованы словами хорватского лидера о неуместности помощи нашему государству.

Также сообщали, что в декабре прошлого года президент Хорватии возмутился визитом премьера своей страны в Украину.