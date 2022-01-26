Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Хорватии в Украине Аницу Джамич после заявлений президента Зорана Милановича, что Украине не место в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В МИД Украины заявили, что разочарованы словами Милановича о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству. До сведения посла была доведена позиция Киева о неприемлемости таких заявлений, сообщили в министерстве.

"Хорватский президент продемонстрировал пренебрежительное и неблагодарное отношение за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - говорится в сообщении.

При этом в МИД сказали, что Киев высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, а также рассчитывает на поддержку на пути Украины к ее европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, Рада поддержала обращение к миру из-за требования РФ не принимать Украину в НАТО.

Также мы писали о том, что НАТО не будет размещать свои войска в Украине.