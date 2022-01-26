Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 января дал брифинг, посвященный ответу США на предложения России о гарантиях безопасности, который американцы передали в Москву сегодня. На нем госсекретарь заявил, что Вашингтон не уверен в "российском вторжении".

Брифинг транслировался в официальном Фейсбуке Госдепартамента.

Во время общения с журналистами Блинкен заявил, что посольство США в Украине продолжит работу. А рекомендации американцам покинуть Украину не означают, что США уверены в том, что Россия начнет вторжение.

Затем он сделал противоположное заявление по поводу эвакуации американцев из Украины. Он сказал, что США не смогут обеспечить безопасность своим гражданам в случае "вторжения России" и призвал их покинуть Украину.

Ранее "Страна" рассказывала о другом заявлении госсекретаря во время брифинга. Он сказал, что не будет комментировать конкретных позиций в ответе Вашингтона, в том числе по поводу того, отказали ли власти США России в ее требовании о непринятии Украины в НАТО. Кроме того, Блинкен сообщил, что ответ содержит "озабоченности Вашингтона и союзников действиями Москвы".

Напомним, в день брифинга посольство США в Киеве призвало находящихся в Украине американских граждан "рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства".

И сегодня же заместитель Блинкена Уэнди Шерман заявила о том, что в Вашингтоне видят все признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.