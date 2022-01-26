Конгрессмен-республиканец Тед Бадд обратился к госсекретарю Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкену с письмом, в котором опасается, не повторится на Украине ли ситуация с эвакуацией американцев из Кабула, которая обернулась массовой гибелью людей.

Об этом сообщает издание "MailOne".

В своем письме Бадд выражает опасение того, что сценарий массовой эвакуации граждан Америки из Кабула, власть которую ранее захватили талибы, может повториться и в Украине.

Кроме того, в своем письме Бадд потребовал у Блинкена ответ на вопрос: "Какие шаги готова предпринять администрация Байдена, чтобы обеспечить безопасность граждан США в Украине в случае вторжения России?"

Он также акцентирует на то, что по данным заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, в настоящее время в Украине находится от 10 до 15 тысяч американцев. Поэтому Бадд также хочет знать количество американцев, которые нуждаются в эвакуации, и подробный план эвакуации в связи с вторжением России в Украину.

Напомним, 15 августа 2021 года бойцы афганского движения "Талибан" вошли в столичный город Кабул, а после захватили всю страну, а США вывели оттуда свои войска.

Также мы сообщали, что в последнее время ситуация касательно возможного вторжения РФ в Украину обостряется. В частности, об этом пишут западные СМИ, а также уже четыре страны заявили, что эвакуируют свои посольства из Украины на фоне угрозы вторжения России.

Между тем, сегодня, 26 января, в американской программе The Daily Show на канале CTV Comedy Channel сегодня пошутили об Украине, проводя параллели с бегством США из Афганистана.