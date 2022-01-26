Посольство США призывает находящихся в Украине американских граждан "рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства".

Об этом говорится в сообщении к американским гражданам, которое находится в разделе сообщений англоязычной версии сайта посольства США в Украине.

"Граждане США, желающие вылететь из Украины, в настоящее время имеют несколько вариантов - коммерческими рейсами из всех международных аэропортов Украины", - сообщает посольство.

Также посольство США добавляет, что остается открытым.

Напомним, японские корпорации готовят эвакуацию своих сотрудников из Украины. Министерство иностранных дел Японии присвоило Украине третий уровень опасности по четырехбалльной шкале. Он равносилен призыву не посещать эту страну.

Как сообщалось, Госдеп посоветовал гражданам США не ездить в Украину, которой грозит вторжение России. Также посольство США предупредило находящихся в Украине граждан Соединенных Штатов о возможности смены условий безопасности практически без уведомления.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему сохраняют спокойствие в Евросоюзе. Вслед за США об эвакуации дипломатов из Украины объявила Британия. А британский премьер Джонсон заявил о подготовке Россией плана молниеносной войны с Украиной.