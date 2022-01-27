Сегодня, 27 января, российские СМИ опубликовали части большого интервью c Дмитрием Медведевым - замглавы Совбеза России.

На эту должность - заместителя Путина в Совете безопасности - Медведев перешел из премьерского кресла. И с тех пор периодически комментирует вопросы отношений с Украиной.

Причем в довольно жестком тоне. Что было похоже на сознательную тактику - доверять Медведеву говорить то, что думают в Кремле. Благо должность его хоть и высокая, но дает простор для любых заявлений, не скованных каноном дипломатии.

Так, в октябре замглавы Совбеза написал довольно резкую статью об Украине, где призвал больше не вести переговоры с Зеленским, а договариваться напрямую с Западом.

К слову, именно так и произошло - США, НАТО и Россия вступили в прямые переговоры, где Украины, как субъекта, нет. То есть, Медведев, судя по всему, действительно ретранслирует реальную стратегию Кремля.

А сейчас он дал еще одно большое интервью, где коснулся темы Украины, отношений с Западом, военной напряженности и санкций.

Полная версия этой беседы выйдет завтра, но уже сегодня опубликованы ключевые заявления из нее. "Страна" собрала главные высказывания Медведева и проанализировала их.

Ядерной войны "никогда не будет"

Дмитрий Медведев назвал катастрофическим сценарием войну между РФ и НАТО на Украине. Но предположил, что ее "никогда не будет".

По словам, вариант, при котором Украина решила бы пойти по силовому пути разрешения ситуации в Донбассе, столкнув Россию и НАТО, был бы драматическим.

"Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединенных Штатах Америки. Но я рассчитываю, что этого никогда не будет", — сказал политик.

Здесь стоит вспомнить недавнее заявление пятерки ядерных держав о том, что военные столкновения между ними должны быть исключены. И Медведев по сути говорит о том, что несмотря на любые конфликтные ситуации вокруг третьих стран, до прямого столкновения с Западом не дойдет.

Конкретный вывод здесь для Украины - если ситуация скатится в прямой конфликт с Россией, Запад своих солдат на выручку не пошлет и войну Москве не объявит.

"Красные линии уже совсем-совсем рядом"

Продолжая эту тему, зампред Совета безопасности сообщил, что "красные линии уже совсем-совсем рядом".

"Вот эти красные линии, о которых сказал президент страны, уже совсем-совсем рядом. С этим и связаны документы, которые были переданы по гарантиям безопасности. Они не жесткие, они просто очень конкретные, очень определенные, и они фиксируют наши озабоченности", — пояснил Медведев.

Напомним, Владимир Путин неоднократно в своих заявлениях упоминал "красные линии" или "красную черту", предупреждая Запад о том, что ее не стоит переступать в отношениях с Россией. Речь шла о приеме в НАТО новых граничащих с Россией стран - Украины и Грузии.

И, судя по новым заявлениям заместителя Путина, эти линии уже скоро могут быть нарушены.

Украина, по мнению Медведева, "превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию".

Также Киев - это элемент давления "в известной степени даже против Китая, на мой взгляд", сообщил замглавы российского Совбеза.

О Владимире Зеленском и переговорах с ним

Комментируя личность Зеленского, Медведев повторил свою мысль, что переговоры с ним напрямую России не нужны.

"Он меня ни в чем не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению, для него самого, наверное, в конечном счёте, это ведёт к разрушению самой Украины. Решение [о переговорах с Зеленским] должен принимать президент нашей страны. Но я свою позицию изложил: я не считаю целесообразным такие контакты. Нет смысла вести переговоры с нынешним руководством в силу известных причин: его антироссийской направленности, тех решений, которые они принимают, включая решение о так называемых коренных народах или о языке, и тех решений, которые они не исполняют, например, Минских соглашений", — сказал Медведев.

Как видим, эта точка зрения у российской власти с момента статьи Медведева не поменялась. И это ответ не только на призывы Киева организовать встречу Путина и Зеленского, но и на усилия, например, Турции, стать новым арбитром этого конфликта и усадить двух президентов за стол переговоров.

О смене власти в Украине

Медведев полагает, что в конечном счете украинцам надоест бардак и они должны будут избрать руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией, достижение разумного баланса по разным вопросам, в том числе признание Крыма.

"Всегда остается надежда на лучшее – раз, и, во-вторых, так политическая жизнь устроена и вообще мир, что маятник всё равно качается туда-обратно. Украинцы – люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счёте этот бардак им просто надоест и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить – нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику. Но политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов", - сказал он.

В этой цитате прозвучали два важных момента.

Первый - что стратегия России не состоит в силовой смене власти в Украине. То есть это опосредованный ответ на слухи о "вторжении".

Второй - что ситуация в Украине, по мнению российской власти, неизменно ухудшается. И население рано или поздно свяжет с этим нынешний идеологический курс украинского государства.

После чего появится шанс на формирование более прагматической власти в Киеве, которая исправит прозападные перекосы и выстроит прагматические отношения с Москвой. Без чего развитие украинской экономики невозможно (если, конечно, не начнутся многомиллиардные вливания Запада, которых нет и не обещают).

О роли США в минском урегулировании

Медведев подтвердил информацию, что американцы начали влиять на Киев по исполнению Минских соглашений.

"Американцы и так в игре, что называется. Они активно влияют на украинцев, они активно пытаются создавать нам проблемы. В этом плане пусть уж они открыто участвуют и ведут какие-то переговоры, влияют, используют свои каналы влияния на ту же самую Украину", - сказал Медведев.

По его словам, главное, чтобы исполнялись минские соглашения. Поскольку пока реального прогресса здесь нет.

"А с этим основная проблема, поскольку на словах все декларируют приверженность этим соглашениям, и даже украинцы об этом говорят, но ничего не делают", - добавил он.

То есть с одной стороны Медведев фиксирует, что США начали некую работу с Киевом по реанимации Минских соглашений, которые Украина в политической части отказывается исполнять открыто.

С другой - в России пока не видят результатов этого процесса, что показала, кстати, и вчерашняя встреча в Нормандском формате, где Украина взяла двухнедельную паузу по всем ключевым вопросам, так и не дав на них ответа.

Поэтому пока искренности американских усилий в России не верят.

О российских ракетах на Кубе и в Венесуэле

Очень важный ответ прозвучал на тему возможного размещения российских вооружений у границ США - в Латинской Америке. Это давно обсуждается как гипотетический ответ России на случай провала переговоров по стратегической стабильности.

Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, поскольку это противоречит интересам этих государств, заявил Медведев.

"Куба, Венесуэла — близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами", — сказал он.

Гавана и Каракас хотят выйти из изоляции и наладить нормальные отношения с Соединенными Штатами, добавил Медведев.

"Поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", — указал политик.

Кроме того, такие разговоры, по его мнению, провоцирует напряженность в мире.



"У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск — с той же самой Сирией. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом — это абсолютно неправильно", — заключил Медведев.

Нужно ли оценивать это заявление как официальный отказ Москвы давать военный ответ НАТО у границ США? Ответ здесь скорее отрицательный.

Во-первых, Медведев исключил только постройку баз "как в советское время". Что не исключает поставки неких чувствительных для США вооружений - например, гиперзвуковых систем. Для чего создание баз необязательно.

Во-вторых, сейчас Кремль проводит демонстративные переговоры с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, где упоминается и сотрудничество в сфере безопасности. То есть какая-то работа идет.

Заявление же о том, что Москва не планирует строить военные базы в указанных странах могут диктоваться соображениями их же безопасности - чтобы не подвергать их лишнему давлению со стороны США.

Также оно может говорить о том, что переговоры с Западом у России на самом деле движутся - раз Кремль подает сигналы о том, что не собирается "осваивать" сопредельные США территории.

О запрете доллара и отключении от SWIFT

Дмитрий Медведев описал последствия возможного запрета проведения операций в долларах для российских банков. Такие санкции против России анонсировал Байден.

"В отношении доллара ситуация такая. Мы уже достаточно давно проводим курс на более сбалансированную валютную корзину, на более сбалансированную систему резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается. Сейчас это, по-моему, порядка 20 процентов, порядка 30 процентов — это евро, порядка 20 процентов — это юань, ну и некоторые другие валюты: фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно", — отметил Медведев.

По его словам, в структуре золотовалютных резервов Центробанка необходимо провести перераспределение. Запрет на обращение евро, в случае аналогичных санкций ЕС, можно будет компенсировать операциями в юанях.

"Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учетом объема экономики Китайской Народной Республики резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса", — рассказал Медведев.

Он уверен, что введение ограничений не повлияет на конвертируемость рубля: "Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают — а их все равно будут покупать, — то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и все".

Также Медведев рассказал о заготовке России на случай отключения от SWIFT.

"Сам по себе SWIFT полезная вещь, это действительно международная система, причем частная система. Я скажу прямо, я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT", — сказал политик.

По его словам, у Москвы есть "заготовка" на случай реализации этого сценария: "Это своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком, она постоянно тестируется, она работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны".

Достаточно уверенные заявления Медведева о том, что SWIFT будет работать созвучны информации из Евросоюза. Как мы уже сообщали, Германия вычеркнула из платежную систему из санкционных заготовок Запада.

Также есть определенные сомнения, что ЕС откажется от расчетов с Россией в евро. На этом потеряет прежде всего Европа, которая вынуждена будет брать российские энергоносители за рубли или юани (а это прямая поддержка экономик РФ или КНР).