Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа - Мигелем Диас-Канелем, Николасом Мадуро и Даниэлем Ортегой - о развитии сотрудничества во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.

Об этом пишет РИА "Новости" в среду, 26 января.

"В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трёх близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнёрства во всех без исключения областях", - сказал министр российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что РФ ожидает в самое ближайшее время проведение очередных заседаний соответствующих комиссий.

Ранее мы писали, что в Кремле назвали накачку Украины оружием главной причиной напряженной ситуации в стране.

Также сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время собирается провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он собирается созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным.