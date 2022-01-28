Телеканал CNN удалил сюжет, в котором утверждалось, что президент США Джо Байден во время разговора в четверг, 27 января, сказал Владимиру Зеленскому, что Россия уже приняла решение атаковать Украину, и в том числе Киев.

Ролик, в котором журналист, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, рассказывал о содержании переговоров Байдена и Зеленского, уже удален с площадок CNN, однако его можно найти в соцсетях.

Журналист на видео говорит, что по словам Байдена, Киев может быть "разграблен", российские войска могут попытаться его оккупировать и советовал Зеленскому "подготовиться к удару".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом 27 января. По словам Зеленского, они обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее, также речь шла о возможности финансовой поддержки Украины.

В Белом доме по итогам переговоров заявили, что Байден пообещал Зеленскому решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

А американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника заявил, что Байден предупредил Зеленского о неизбежности российского вторжения. Эту информацию опровергли как у Зеленского, так и в самом Белом доме.