После появления информации о том, что президент США Джо Байден якобы предупредил главу украинской страны Владимира Зеленского о неизбежном вторжении России, что было затем официально опровергнуто, представители Республиканской партии Соединенных Штатов Америки заявили о требовании опубликовать стенограмму телефонного разговора между руководителями американского и украинского государств.

Соответствующее обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте партии.

"Теперь твоя очередь, Джо Байден. Публикуй стенограмму", — говорится в заявлении республиканцев.

Также они запустили хэштег #ReleaseTheTranscript (можно перевести как #ОбнародуйтеCтенограмму - Ред.).

Отметим, в 2019 году Байден обратился к тогда действующему президенту Трампу с требованием раскрыть стенограмму разговора с Зеленским, что в итоге и пришлось сделать экс-главе США.

Напомним, вчера, 27 января, президент США и глава украинского государства провели телефонный разговор. Как рассказывала "Страна", о том, что состоится телефонный разговор двух президентов стало известно только к вечеру 27 января, то есть непосредственно перед этим событием. О звонке сначала написали несколько Телеграм-каналов со ссылкой на свои источники в Офисе президента. Чуть позже информацию подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Он анонсировал, что собеседники затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетической, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы.

После этих переговоров телеканал CNN опубликовал материал о том, что Джо Байден во время телефонного разговора в четверг, 27 января, сказал Владимиру Зеленскому, что Россия уже приняла решение атаковать Украину, и в том числе Киев.

Однако сегодня, 28 января, стало известно, что сюжет, в котором журналист CNN ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, рассказывая о содержании переговоров Байдена и Зеленского, уже удален с площадок CNN.