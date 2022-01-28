Президент Украины Владимир Зеленский, который в последние дни постоянно призывал сограждан не паниковать и уверял в отсутствии угрозы вторжения РФ, изменил мнение. Он допустил, что нападение может состояться.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с иностранными журналистами 28 января.

"Мне кажется, что если Россия сегодня коммуницирует о Минских переговорах и не собирается нападать, то как минимум может показать шаги, которые могут это демонстрировать. А зачем так много военных и учений? Зачем им учения? Они же говорят, что все умеют. Большое скопление войск - это большие риски, даже если ты не собираешься... Зачем ты это делаешь, что это за мазохизм? Живут обычные люди, пожилые люди. Зачем это? Чтобы положить экономику нашей страны? 40 миллионов - это большая страна. Растут поколения, которые этого не забудут", - несколько путано сказал Зеленский.

Затем он призвал Владимира Путина встретиться и провести переговоры. Но заявил он это в максимально вызывающем тоне. И обращаясь к российскому руководству на "ты".

"Мне кажется, что глава МИД РФ недавно говорил, что если президент Украины хочет говорить, то пусть приезжает в Москву, Сочи и Петербург, но говорить о Донбассе не будем. Зачем приглашать так человека, когда он не приедет? Ты же взрослый человек, зачем ты это говоришь? Значит, тебе все равно, что погиб человек. Это цинизм "хай левел" (высшего уровня - Ред.). Как ты мне такое предлагаешь? А я хочу встречаться! Мне все равно. Но зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Давайте в Одессе, покупаемся в море. Я за серьезный диалог. Я за обмен. Вам какая разница? Вы получаете удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах? Я считаю, что это неправильная позиция. Жизнь проходит, и министр у них уже не такой молодой. Жизнь проходит, надо договариваться", - произнес Зеленский, намекнув на возраст Сергея Лаврова, которому сейчас 71 год.

Отметим, что сегодня утром Лавров назвал Зеленского "пианистом".

Ранее "Страна" сообщала, что после встречи в Киеве с Энтони Блинкеном Зеленский опроверг заявления США о скорой войне с Россией.

А шесть дней спустя повторил то же самое в видеообращении к украинцам.

Также мы писали, что 20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать в Анкаре встречу лицом к лицу лидеров Украины и Российской Федерации.