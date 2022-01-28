Президент Украины Владимир Зеленский уволил троих глав районных государственных администраций Киева, увольнение которых ранее согласовал Кабинет министров.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента.

Зеленский уволил Ярослава Лагуту с должности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации и возложил временное исполнение обязанностей на Калашника Николая, который был заместителем главы районной администрации с лета 2020 года.

Также был уволен глава Днепровской районной администрации Щербак Игорь. Временное исполнение обязанностей возложили на Павла Бабия, который занимает пост заместителя главы данной районной администрации с января прошлого года.

Кроме того, президент уволил Олега Гарягу с должности председателя Шевеченковской районной администрации. Временное исполнение обязанностей возложили на Александра Попопвцева, который с июня 2020 года является первым заместителем председателя данной районной администрации.

Напомним, Кабмин запретил Кличко вносить кандидатуры глав райадминистраций.

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