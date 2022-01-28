Зеленский уволил трех глав райадминистраций Киева и возложил исполнение обязанностей на их замов
Президент Украины Владимир Зеленский уволил троих глав районных государственных администраций Киева, увольнение которых ранее согласовал Кабинет министров.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента.
Зеленский уволил Ярослава Лагуту с должности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации и возложил временное исполнение обязанностей на Калашника Николая, который был заместителем главы районной администрации с лета 2020 года.
Также был уволен глава Днепровской районной администрации Щербак Игорь. Временное исполнение обязанностей возложили на Павла Бабия, который занимает пост заместителя главы данной районной администрации с января прошлого года.
Кроме того, президент уволил Олега Гарягу с должности председателя Шевеченковской районной администрации. Временное исполнение обязанностей возложили на Александра Попопвцева, который с июня 2020 года является первым заместителем председателя данной районной администрации.
Напомним, Кабмин запретил Кличко вносить кандидатуры глав райадминистраций.
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