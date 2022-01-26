Кабмин уволил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции и троих шефов района Киева
В среду, 26 января, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Петренко Анатолия, назначил заместителем главы Минобороны Гаврилова Владимира и принял другие кадровые решения.
Кабинет министров уволил Анатолия Григорьевича Петренко с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции.
Кабмин согласовал увольнения:
- Лагуты Ярослава Николаевича с должности главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации
- Щербака Игоря Михайловича с поста председателя Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации
- Гаряги Олега Александровича с должности главы Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации
Кабмин назначил:
- Гаврилова Владимира Валериановича заместителем министра обороны Украины
- Тихонова Сергея Андреевича заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности
- Матиеву Яну Сергеевну заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины
- Марценишин Юрий Игоревич первым заместителем председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте
- Дюжилову Наталью Александровну заместителем председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины
- Шевченко Татьяну Викторовну заместителем председателя Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру
- Рудька Артема Алексеевича заместителем председателя Государственной службы статистики Украины по цифровому развитию цифровых трансформации и цифровизации
Кабмин согласовал:
- Избрание Данилкива Вадима Дмитриевича исполняющего обязанности гендиректора АО "Николаевоблэнерго"
- Назначение Бутрия Дмитрия Стефановича заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации
Напомним, в конце прошлого года Кабмин уволил попавшего в скандал из-за помощницы замминистра образования Гарбарука.
Также сообщалось, что Зеленский хочет уволить в ближайшее время главу НБУ Кирилла Шевченко
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