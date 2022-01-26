В среду, 26 января, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Петренко Анатолия, назначил заместителем главы Минобороны Гаврилова Владимира и принял другие кадровые решения.

Кабинет министров уволил Анатолия Григорьевича Петренко с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции.

Кабмин согласовал увольнения:

Лагуты Ярослава Николаевича с должности главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации

Щербака Игоря Михайловича с поста председателя Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации

Гаряги Олега Александровича с должности главы Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации

Кабмин назначил:

Гаврилова Владимира Валериановича заместителем министра обороны Украины

Тихонова Сергея Андреевича заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Матиеву Яну Сергеевну заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины

Марценишин Юрий Игоревич первым заместителем председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте

Дюжилову Наталью Александровну заместителем председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины

Шевченко Татьяну Викторовну заместителем председателя Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру

Рудька Артема Алексеевича заместителем председателя Государственной службы статистики Украины по цифровому развитию цифровых трансформации и цифровизации

Кабмин согласовал:

Избрание Данилкива Вадима Дмитриевича исполняющего обязанности гендиректора АО "Николаевоблэнерго"

Назначение Бутрия Дмитрия Стефановича заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации

Напомним, в конце прошлого года Кабмин уволил попавшего в скандал из-за помощницы замминистра образования Гарбарука.

Также сообщалось, что Зеленский хочет уволить в ближайшее время главу НБУ Кирилла Шевченко