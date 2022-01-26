Кабинет министров принял несколько кадровых решений. Фото: wikimedia

В среду, 26 января, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Петренко Анатолия, назначил заместителем главы Минобороны Гаврилова Владимира и принял другие кадровые решения.

Кабинет министров уволил Анатолия Григорьевича Петренко с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции.

Кабмин согласовал увольнения:

  • Лагуты Ярослава Николаевича с должности главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации
  • Щербака Игоря Михайловича с поста председателя Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации
  • Гаряги Олега Александровича с должности главы Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации

Кабмин назначил:

  • Гаврилова Владимира Валериановича заместителем министра обороны Украины
  • Тихонова Сергея Андреевича заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности
  • Матиеву Яну Сергеевну заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины
  • Марценишин Юрий Игоревич первым заместителем председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте
  • Дюжилову Наталью Александровну заместителем председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины
  • Шевченко Татьяну Викторовну заместителем председателя Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру
  • Рудька Артема Алексеевича заместителем председателя Государственной службы статистики Украины по цифровому развитию цифровых трансформации и цифровизации

Кабмин согласовал:

  • Избрание Данилкива Вадима Дмитриевича исполняющего обязанности гендиректора АО "Николаевоблэнерго"
  • Назначение Бутрия Дмитрия Стефановича заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации

Напомним, в конце прошлого года Кабмин уволил попавшего в скандал из-за помощницы замминистра образования Гарбарука.

Также сообщалось, что Зеленский хочет уволить в ближайшее время главу НБУ Кирилла Шевченко

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