В Токмаке 95% личного состава полиции написали рапорта об увольнении. Причинами увольнения 30 человек является невыплата доплат за ненормированный график и ночные смены; давление со стороны руководства полиции по выполнению показателей раскрываемости преступлений; искажение фактов работы полицейских публичными лицами. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык на своей странице в Facebook.

Яцык опубликовала фото рапортов полицейских, которые датированы 31 декабря 2021 года.

Народный депутат утверждает, что для улучшения показателей раскрываемости некоторые преступления или вообще не регистрируются в ЕРДР, или регистрируются с минимальной квалификацией.

В качестве примера Яцык привела случай в Токмаке, когда к девушке в кафе подошел знакомый, начал ей угрожать убийством и душить. Пострадавшая обратилась в полицию, но ее заявление не внесли в установленный срок в реестр. При этом злоумышленник продолжал угрожать потерпевшей своими связями и требовал забрать заявление. После общественного резонанса в областном управлении Нацполиции сообщили об увольнении начальника Пологовского райотдела полиции и проведении служебного расследования по факту не внесения сведений в ЕРДР правоохранителями.

Кроме этого, в Токмак едет областное руководство полиции, которое 4 и 5 января проведет личный прием в помещении отделения полиции №3. Прием начнется с 10.00 по адресу г.Токмак, ул.Центральная, 43.

На сайте облуправления полиции также сообщают о комплексной проверке служебной деятельности городского отделения полиции в Токмаке, которое стартует 4 января. Проверку проведут по инициативе начальника ГУНП в Запорожской области.

Массовые увольнения и подготовка стражей порядка к "тихой забастовке происходит по всей стране. Напомним, 29 декабря "Страна" писала, что в полиции зреет масштабный бунт из-за "кидалова" с надбавками к зарплатам (включая ковид-надбавки) и премиями.

И, как рассказали "Стране" патрульные, они готовы выезжать только на ДТП с жертвами и экстренные вызовы. Прочие вызовы будут игнорировать.

В ноябре 2021 года недовольные зарплатой патрульные полицейские увольнялись в Харькове.

Также "Страна" писала, как в Запорожье мужчина "под кайфом" избил полицейского, который приехал на вызов. В другом случае полицейским удалось задержать вора, который украл из секс-шопа пять вибраторов.