Вчера, 14 декабря, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что экс-главу МВД Арсена Авакова уволили из-за депутата монобольшинства Евгения Брагара, которого в июле патрульные остановили по подозрению в вождении под наркотиками.

По словам Богдана, Брагар - сын женщины, которая очень близка к президенту Владимиру Зеленскому. Возможно, няня его детей.

В свою очередь депутат фракции "Слуга народа" Евгений Брагар в комментарии "Стране" заявил, что его мать никакого отношения к семье Зеленского не имеет.

"Более того, она даже по возрасту старовата, чтобы работать няней. Она большую часть своей жизни была предпринимателем, а потом менеджером по продажам. То, что сказал Богдан - это был пьяный бред", - сообщил "Стране" Брагар.

Напомним, Андрей Богдан 14 декабря дал второе интервью Дмитрию Гордону. Беседа длилась больше трех часов. Бывший чиновник рассказал о зарплатах в конвертах у "слуг народа", почему уволили Авакова и как Владимир Зеленский устроил дипломатическую катастрофу. Также он заявил, что за незаконные санкции против журналистов и граждан Украины Зеленского и Данилова ждут уголовные дела. "Страна" ранее подробно рассказывала, о чем рассказал Богдан в интервью Гордону.

Также мы рассказывали, что патрульных полицейских, которые остановили в Киеве Брагара по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, привлекли к дисциплинарной ответственности.