Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который емко охарактеризовал ситуацию в Украине, рассказал, что ГБР ведет слежку за политическими оппонентами Зеленского.

Об этом Андрей Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, разрешение на негласные следственно-розыскные действия ведомству дает "карманный" судья.

"У них есть какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика: взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая. Ну, 99% решений по НСРД – "негласні слідчо-розшукові дії". Это называется у нас "ухо, горло, нос", – сказал Андрей Богдан.

Ранее мы писали, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан официально подтвердил, что "слуги народа" получают зарплаты в конвертах. При этом их штрафуют за игнорирование голосований по важным для Банковой законам.

Также мы писали, что Андрей Богдан считает, что Зеленский превратился в неудачную пародию на Путина. "Он хочет, хочет быть похожим на Путина, но хотеть и быть - это разные вещи. Это пародия, это неудачное пародирование Путина", - прокомментировал Андрей Богдан.