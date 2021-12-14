"Это называется ухо, горло, нос". Богдан рассказал об организации слежки за оппонентами Зеленского
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который емко охарактеризовал ситуацию в Украине, рассказал, что ГБР ведет слежку за политическими оппонентами Зеленского.
Об этом Андрей Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По его словам, разрешение на негласные следственно-розыскные действия ведомству дает "карманный" судья.
"У них есть какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика: взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая. Ну, 99% решений по НСРД – "негласні слідчо-розшукові дії". Это называется у нас "ухо, горло, нос", – сказал Андрей Богдан.
Ранее мы писали, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан официально подтвердил, что "слуги народа" получают зарплаты в конвертах. При этом их штрафуют за игнорирование голосований по важным для Банковой законам.
Также мы писали, что Андрей Богдан считает, что Зеленский превратился в неудачную пародию на Путина. "Он хочет, хочет быть похожим на Путина, но хотеть и быть - это разные вещи. Это пародия, это неудачное пародирование Путина", - прокомментировал Андрей Богдан.