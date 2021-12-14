Сегодняшнее интервью бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором Богдан назвал Зеленского неудачной пародией Путина, подарило миру немало других ярких цитат. В частности, Андрей Богдан и Дмитрий Гордон творчески перефразировали известную народную пословицу "кто старое помянет, тому глаз вон".

В интерпретации Андрея Богдана и Дмитрия Гордона это звучало так:

"Что ты др@чишь то, что было", - сказал Андрей Богдан.

"Будем др@чить то, что есть", - отреагировал Дмитрий Гордон.

Мы писали, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан поделился своим мнением о Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) и лично о секретаре СНБО Алексее Данилове. Андрей Богдан заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов сейчас "на нервах", поскольку боится, что придется отвечать за свои действия по санкциям.

Также "Страна" сообщала, что Андрей Богдан оценил ситуацию, происходящую в Украине, одним словом. "Ж@па!" - поставил диагноз Андрей Богдан всему, происходящему в стране.