Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал второе интервью Дмитрию Гордону.

Беседа длилась больше трех часов.

Бывший чиновник рассказал о зарплатах в конвертах у "слуг народа", почему уволили Авакова и как Владимир Зеленский устроил дипломатическую катастрофу с Владимиром Путиным.

Также он заявил, что за незаконные санкции против журналистов и граждан Украины Зеленского и Данилова ждут уголовные дела.

И, наконец, бывший глава Офиса президента выдал множество ярких перлов в ходе интервью.

Собрали главные заявления Богдана.

"Санкции СНБО - преступление"

Экс-глава Офиса президента назвал санкции СНБО преступлением и заявил, что Владимир Зеленский и нынешний глава ОП Андрей Ермак будут нести за это уголовную ответственность.

"Любые санкции, вынесенные СНБО даже каналам Медведчука - это преступление", - заявил Богдан.

По его словам, ни одна страна мира не вводит санкции против своих граждан, как это делает Украина.

Также, по мнению Богдана, секретарь СНБО Алексей Данилов боится, что когда "эти сбегут", он будет за все отвечать - в первую очередь, за санкции.

На уточняющий вопрос, сбегут ли другие члены СНБО, Богдан ответил: "Я не представляю, какая страна их заберет. Может, кто-то их потом и приютит. Это зависит от того, как будут развиваться события... Столько раз нарушать законодательство, столько раз делать преступления и думать, что тебе это потом сойдет".

Богдан рассказал, что санкции в том числе вводят как элемент шантажа и способ отжать чужой бизнес.

Дипломатическая катастрофа с Путиным и троллинг от Байдена

Богдан назвал поведение Зеленского в отношениях с Путиным "дипломатической катастрофой".

"Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идёт ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: "Давайте встретимся в Иерусалиме!" Это просто позор. Дипломатическая катастрофа", - сказал Богдан.

При этом он заявил, что у Зеленского к Путину "была симпатия" и она была взаимной. Но Зеленский своим "наглым и беспардонным" поведением перечеркнул эти отношения.

Также Богдан считает, что с Россией нужно договариваться и при этом держать слово, если его дал, чего Зеленский не делает. Поэтому, по мнению экс-главы ООП, с Зеленским в России никто уже не хочет говорить.

"Мы еще одной войны не переживем. Никто нас защищать не будет. Никому мы нах@р не нужны. Надо ж договариваться и отвечать за свои слова, а не нести чушь. С кем договариваться? Трубку уже никто не берет".

При этом американцы, считает экс-глава Офиса президента, троллят Украину. Например, когда Джо Байден сначала говорит с Владимиром Путиным, не позвонив предварительно Владимиру Зеленскому, а затем Белый дом выпускает пресс-релиз, в котором заявляет: "ни слова об Украине без Украины".

"Джо Байден ведет переговоры с Путиным. Перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А потом пресс-служба в публичном заявлении "придерживаясь принципа ни слова об Украине без Украины".

Они ж троллят нас, просто прикалываются. А мы гордые берем эту фразу и идем - смотрите мы всем доказали, что ни слова об Украине без Украины".

Слежка за политическими оппонентами Зеленского

Богдан рассказал, что ГБР ведет слежку за политическими оппонентами Зеленского. По его словам, разрешение на негласные следственно-розыскные действия ведомству дает "карманный" судья, а Зеленский "лично дает команду кого посадить".

"У них есть какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика: взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая. Ну 99% НСРД – "негласні слідчо-розшукові дії". Это называется у нас "ухо, горло, нос", – сказал Богдан.

Почему уволили Авакова

Андрей Богдан также рассказал, что Владимир Зеленский в последнее время не принимал Арсена Авакова, а последней каплей перед его увольнением стала история с нардепом Евгением Брагарем, которого летом остановили полицейские с признаками опьянения.

"Ты офигеешь от понимания, почему он его уволил. Знаешь, есть народный депутат Евгений Брагарь? Евгений Брагарь – это сын какой-то женщины, которая очень близка к Владимиру Александровичу. То ли няня его детей, то ли... То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит. Очень" - сказал Богдан.

Он добавил, что для Зеленского это стало "красной тряпкой".

Офшоры Зеленского

Богдан заявил Гордону, что офшоры, к которым, по информации Pandora Papers имел отношение Владимир Зеленский, работали и в 2020-м, и в 2021 годах.

"У меня есть информация, что эти офшоры работали и в 2020-м и в 2021 году... Офшоры, к которым когда-то имел отношение Зеленский. Они работали. Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат", – сказал бывший руководитель Офиса президента.

"Слуги" и зарплаты в конвертах

Андрей Богдан также официально подтвердил, что "Слуги народа" получают зарплаты в конвертах. При этом их штрафуют, если они не голосуют за важные для Банковой законы.

"Как это работает? Скажем, у депутата есть неофициальная зарплата. Тысяч двадцать, не гривен. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается. И там такие плахты раздают, где расписано - за этот закон ты не голосовал, за этот закон не голосовал", - говорит Богдан.

Биполярочка на пресс-конференции

После последнего пресс-марафона Зеленского Богдан заявил, что у того биполярочка.

"Маниакально-депрессивный психоз. Биполярочка. Это не болезнь, это расстройство... То, что было на пресс-конференции - это биполярочка маниакальная. Вот есть идея, ты чем-то заряжен, которая дороже тебе жизни. "Я - президент. Я главный. Я тут самый главный. Вы все должны меня слушать".

Перлы во время интервью

Интервью Богдана Гордону подарило миру немало ярких цитат. Вот, например, так Богдан с Гордоном творчески перефразировали известную пословицу "кто старое помянет, тому глаз вон".

- Что ты дрочишь то, что было?!

- Ага, будем дрочить то, что есть - продолжил Гордон.

Ещё одну интересную цитату Богдан выдал, когда ему нужно было охарактеризовать ситуацию в стране в целом. Он был краток - "ж@па".