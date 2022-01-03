В Запорожье на улице Дорошенко прибывший по вызову полицейский получил травмы от ранее судимого мужчины в состоянии наркотического опьянения. Сначала мужчина в грубой форме высказывался в сторону полицейского, а после этого начал бить его по голове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области в понедельник, 3 января.

По данным правоохранителей, 2 января около 15 часов в районное управление полиции поступило сообщение о том, что в тот же день часом раньше в 9-ю городскую клиническую больницу города Запорожья за медицинской помощью обратился работник полиции с травмой головы.

Полицейские установили, что 2 января в 10.50 сотрудник отдела полиции № 5 Запорожского РУП, находясь на службы, при отработке вызова, получил телесные повреждения от гражданина. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник – 40-летний житель областного центра, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Согласно заключению медицинского обследования, он находился в состоянии наркотического опьянения.

"За совершенные действия мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - добавили в пресс-службе полиции.

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