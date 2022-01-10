Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил Олега Козловского с должности заместителя главы Национальной полиции.

Об этом со ссылкой на данные МВД пишут "Украинские новости"

Олег Козловский был уволен приказом главы МВД. При этом кадровое изменение произошло недавно. Причина увольнения не уточняется.

Кроме того, об увольнении свидетельствует информация на сайте Национальной полиции в разделе "Руководство". Там Козловский отсутствует среди руководства ведомства.

Напомним, Аваков назначил Олега Козловского заместителем главы Нацполиции в январе 2019 года. До того Козловский был главой Управления СБУ по Луганской области, но был уволен Петром Порошенко. После чего Аваков взял его в полицию и, как говорят, поручил ему ломать "сетки", которые Порошенко выстраивал под выборы для подкупа избирателей.

Позже Козловский курировал создание в МВД Департамента защиты интересов общества и государства, который журналисты окрестили "тайной полицией Авакова" и отмечали, что он дублирует функции Департамента защиты национальной государственности СБУ (департамент "Т").

Напомним, мы писали о том, что после отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел в МВД начались масштабные кадровые чистки, увольнять начали кадры экс-главы ведомства. Козловский же считался одним из самых приближенных к Авакову топ-сотрудников Нацполиции.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что в Нацполиции назревает крупнейший кризис из-за низких зарплат и невыплат обещанных надбавок и премий сотрудникам. Дело дошло до того, что некоторые наряды уже не выезжают на регистрацию и расследование правонарушений, не связанных со смертями.

Среди сотрудников полиции ширится возмущение ситуацией с зарплатами, они готовы к масштабным акциям протеста.