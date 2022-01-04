Среди сотрудников полиции ширится возмущение ситуацией с зарплатами, из-за чего в Токмаке, например, почти все сотрудники написали заявление на увольнение.

В распоряжение "Страны" оказались скрины сообщений из чата в телеграмме "Сообщество сотрудников национальной полиции Украины".

Пользователь чата под ником "Batman" опубликовал часть возмущенных сообщений от полицейских, которые пишут, что не могут выжить на мизерную зарплату без надбавок.

Сам чат создали накануне Нового года.

"Страна" уже писала, что многие полицейские в Украине вместо 13-й зарплаты получили лишь по 500-1000 грн.

Кроме того, не всем выплатили "ковидные надбавки" и премии, без которых зарплата уменьшается вдвое. Это вызвало волну возмущения среди правоохранителей.

Они грозят руководству МВД акциями протеста, а в некоторых регионах уже начались "тихие забастовки" среди патрульных - они выезжают только на экстренные вызовы.

Напомним, 4 января должна стартовать комплексная проверка служебной деятельности городского отделения полиции в Токмаке, которую проведут по инициативе начальника ГУНП в Запорожской области.

Массовые увольнения и подготовка правоохранителей к "тихой забастовке происходит по всей стране. Напомним, 29 декабря "Страна" писала, что в полиции зреет масштабный бунт из-за "кидалова" с надбавками к зарплатам (включая ковид-надбавки) и премиями.

И, как рассказали "Стране" патрульные, они готовы выезжать только на ДТП с жертвами и экстренные вызовы. Прочие вызовы будут игнорировать.

В ноябре 2021 года недовольные зарплатой патрульные полицейские увольнялись в Харькове.