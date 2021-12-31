Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о повышении зарплаты для полицейских набрала нужные для рассмотрения двадцать пять тысяч голосов.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте главы государства.

По данным на 31 декабря электронная петиция о повышении заработной платы для сотрудников Нацполиции набрала уже 25 766, для рассмотрения достаточно 25 тысяч голосов.

В петиции сказано, что Национальная полиция - один из основных правоохранительных органов нашего государства, который защищает общество. При этом работа полицейского требует высокого уровня ответственности и подразумевает психологические и физические нагрузки, ненормированный рабочий день и риск для жизни.

Кроме того, сотрудник полиции должен соответствовать ряду критериев: иметь образование или пройти первичную профессиональную подготовку, пройти конкурс и т.д.

"В таких условиях полицейские должны получать большую заработную плату, чем ниже средней заработной платы в стране. Финансовое и социальное обеспечение работников полиции это залог сильной, прозрачной и профессиональной полиции. Финансовое и социальное обеспечение работников полиции нужно установить на уровне государств Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки", - считает автор петиции Каспарьян Артем.

Напомним, сейчас в крупных украинских городах не хватает тысяч полицейских. Как рассказали в МВД, копы часто увольняются именно из-за низких зарплат - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.

Также сообщалось, что правительство обещало выплачивать полицейским надбавки за работу в условиях угрозы заражения коронавирусом, на это были выделены деньги. Однако многие полицейские не получили ни надбавок, ни премий. Теперь полицейские угрожают забастовкой. "Страна" уже подробно писала об этой проблеме.