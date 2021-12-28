В украинских городах-миллионниках (Киеве, Харькове, Одессе, Днепре), а также во Львове остается более четырех тысяч вакантных мест для полицейских.

Об этом со ссылкой на ответ Национальной полиции сообщают "Украинские новости".

В ответе говорится, что по данным на 1 декабря 2021 года количество вакантных мест полицейских:

в Главном управлении (ГУ) Нацполиции в Киеве составляло 1 518 должностей (18,3% от общего количества штатных мест),

ГУ Нацполиции в Харьковской области - 856 должностей (12,2%),

ГУ Нацполиции в Одесской области - 549 должностей (9,6%),

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области - 1024 должности (12%),

ГУ Нацполиции во Львовской области - 420 должностей (9,2%).

Таким образом, больше всего вакантных должностей для правоохранителей в пяти крупных городах Украины - Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.

В целом, в вышеперечисленных управлениях Нацполиции вакантными остаются 4 367 должностей полицейских, это составляет почти 3,5% от общего количества правоохранителей по Украине (130 тысяч).

Напомним, в ноябре в Харькове сообщили об увеличении увольнений среди патрульных полицейских - около 100 человек в этом году.

Также сообщали, что в МВД заявили, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.