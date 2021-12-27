Спустя 3 месяца со дня покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, у полиции нет никаких результатов расследования. Сотрудники Нацполиции отказалась сообщить информацию о том, изымалось ли оружие калибра 7,62 или патроны у граждан, которые ими владеют.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос "Украинских новостей".

Агентство запросило информацию о том, было ли изъято оружие и патроны в результате следственных действий, которые проводились у ряда граждан по всей Украине.

Национальная полиция не сообщила запрашиваемую информацию, отметив только, что дело расследуется и на данный момент проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения этого преступления и причастных к нему лиц.

Также отмечается, что по результатам досудебного расследования будет принято решение согласно Уголовному процессуальному кодексу. При этом Нацполиция сообщает, что разглашение данных досудебного расследования недопустимо и влечет уголовную ответственность.

Напомним, "Страна" писала о том, машину Сергея Шефира обстреляли 22 сентября в Обуховском районе Киевской области. В результате покушения водитель Шефира получил ранение ноги, однако ему удалось покинуть место происшествия и доехать до парковки магазина АТБ, где он вызвал полицию и скорую помощь. По данным экспертизы, в автомобиль попало 18 пуль.

Также мы рассказывали о том, что спустя месяц после происшествия правоохранители разыскивали группу киллеров, умеющих кучно стрелять. Однако конкретных результатов расследования на тот момент не было.

Следователи провели сотни обысков, проверяя всех, кто отстреливал из охотничьего оружия патроны калибра 7,62, которые были использованы при покушении.

Сам Шефир в настоящее время исполняет обязанности штатной должности первого помощника президента "на общественных началах" - не сдает декларацию о доходах, не принес присягу госслужащего и может не декларировать свои встречи с олигархами вопреки требованию нового закона Зеленского.