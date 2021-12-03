В Министерстве внутренних дел хотят предоставить сотрудникам полиции возможность подрабатывать в нерабочее время - например, в охране.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в пятницу, 3 декабря.

"Одна из инициатив - возможность использования внерабочего времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка - например на охране определенных объектов. Сейчас мы также работаем над этой моделью и через несколько недель можем ее представить", - рассказал глава МВД.

По словам Монастырского, еще одной инициативой министерства является распределение определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД на повышение полицейским зарплат.

Комментируя информацию о существовании в полиции планов по составлению протоколов и определенных коррупционных проявлениях в этой системе, Монастырский признал, что такие случаи есть.

"Но у нас сейчас полностью перезагружено подразделение внутренней безопасности Нацполиции, и мы видим обновление мониторинговых групп в патрульной полиции, для того чтобы они могли реагировать на эти нарушения. Кроме того, есть "горячая линия", на которую может обратиться каждый гражданин и каждый такой случай попадает в службу внутренней безопасности, чтобы была ответная реакция", - сообщил он.

По словам министра внутренних дел, каждый подобный случай анализируется.

"Мы понимаем, что увеличение зарплат сможет помочь бороться с коррупцией в правоохранительных органах", – добавил Монастырский.

Ранее "Страна" информировала, что в Харькове сообщили об увеличении увольнений среди патрульных полицейских - около 100 человек в этом году. Причиной недобора сотрудников называют низкую заработную плату.

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