Сотрудники харьковской полиции уничтожили 400 кг наркотиков и прекурсоров на сумму пять миллионов гривен, изъятые из незаконного оборота в рамках расследования уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в четверг, 16 декабря.

По данным правоохранителей, стоимость веществ на "черном рынке" составляет 5 млн гривен. Утилизация проводилась в соответствии со 180 судебными решениями.

Полицейские зафиксировали процесс на фото и видео. Мероприятия проводились в присутствии комиссии, в которую входят сотрудники следственных и оперативных подразделений, а также эксперты-криминалисты.

По итогам процедуры составили акт, который подписали все члены комиссии.

В Харьковской области правоохранители уничтожили 400 кг наркотиков и сняли процесс на видео. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, сбывавшего задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора.

Также мы писали, что некоторые народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" регулярно употребляют наркотики, а именно кокаин. Из-за своей пагубной привычки парламентарии уже попали "на карандаш" к правоохранителям.