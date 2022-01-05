В среду, 5 января, стало известно, что следователь полиции Киева Дмитрий Рынковый, который ранее рассказал о кризисной ситуации в Национальной полиции, уволен из нее. Об офицер сам сообщил в новом видеоролике.

Ранее Дмитрий выложил почти 12-минутный ролик, в котором обвинил свое руководство в некомпетентности, а также в том, что начальство забыло о подчиненных, заставляя их "работать за еду". Кроме того, полицейский предупредил руководство, что копы готовы к массовым увольнениям и всеукраинской забастовке.

В новом видеообращении он рассказал о своем незаконном увольнении.

"После выложенного мною видео мне стало известно из личного источника, что меня все-таки уволили - незаконно, задним числом. Меня не ознакомили с приказом, у меня не забрали служебное удостоверение и нагрудный жетон, что говорит о беспрецедентном случае, подобных которому не помнят сотрудники", - сказал Рынковый.

Затем он призвал уволить глав Нацполиции и МВД.

"Мы как сотрудники полиции требуем руководство страны отреагировать и уволить с должности главу Нацполиции Игоря Клименко и министра внутренних дел Дениса Монастырского", - призвал Рыннковый.

Напомним, в последнее время в рядах полицейских зреет недовольство из-за переработок, невыплат надбавок и премий на фоне гигантских премий у начальства. Из рядов Нацполиции в некоторых городах люди увольняются десятками.

Так, в Токмаке Запорожской области 95% личного состава полиции написали рапорты об увольнении.