Сотрудника полиции Киева, обвинившего начальство в некомпетентности, уволили задним числом
В среду, 5 января, стало известно, что следователь полиции Киева Дмитрий Рынковый, который ранее рассказал о кризисной ситуации в Национальной полиции, уволен из нее. Об офицер сам сообщил в новом видеоролике.
Ранее Дмитрий выложил почти 12-минутный ролик, в котором обвинил свое руководство в некомпетентности, а также в том, что начальство забыло о подчиненных, заставляя их "работать за еду". Кроме того, полицейский предупредил руководство, что копы готовы к массовым увольнениям и всеукраинской забастовке.
В новом видеообращении он рассказал о своем незаконном увольнении.
"После выложенного мною видео мне стало известно из личного источника, что меня все-таки уволили - незаконно, задним числом. Меня не ознакомили с приказом, у меня не забрали служебное удостоверение и нагрудный жетон, что говорит о беспрецедентном случае, подобных которому не помнят сотрудники", - сказал Рынковый.
Затем он призвал уволить глав Нацполиции и МВД.
"Мы как сотрудники полиции требуем руководство страны отреагировать и уволить с должности главу Нацполиции Игоря Клименко и министра внутренних дел Дениса Монастырского", - призвал Рыннковый.
Напомним, в последнее время в рядах полицейских зреет недовольство из-за переработок, невыплат надбавок и премий на фоне гигантских премий у начальства. Из рядов Нацполиции в некоторых городах люди увольняются десятками.
Так, в Токмаке Запорожской области 95% личного состава полиции написали рапорты об увольнении.