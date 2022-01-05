В Украине ширится протест полицейских, которые отказываются от работы из-за низких зарплат.

"Страна" рассказывала еще в декабре, что среди сотрудников МВД зреет бунт из-за невыплат положенных им надбавок и премий.

Сегодня наша информация подтвердилась. В городе Токмак Запорожской области 30 местных полицейских написали заявления об увольнении. Это 90 процентов личного состава управления.

Случай в Токмаке говорит о нарастающих проблемах в украинской полиции.

"Страна" выяснила, что происходит в МВД и почему оттуда бегут сотрудники.

Что произошло в Токмаке

Заявления полицейские написали в конце декабря перед Новым Годом. Основная причина – низкие зарплаты и хронические невыплаты надбавок за работу в условиях эпидемии. А также ненормированный график и сверхурочные неоплачиваемые дежурства.

Еще одной причиной полицейские назвал политическое давление со стороны нардепа от "Слуги народа" Павла Мельника.

Эта история началась с того, что в местном кафе "Кардаш" клиент избил и придушил девушку, добиваясь ее взаимности. Потерпевшая написала заявление, которое так и не внесли в ЕРДР. Друзья девушки пожаловались депутату.

По словам источника "Страны" в полиции Токмака, после вмешательства нардепа началось служебное расследование. В результате которого было уволено руководство райотдела, однако этим не закончилось. Под раздачу пошли даже те полицейские, которые не были причастны к инциденту.

"Мельник надавил на начальника ГУНП Запорожской области, тот назначил комплексную проверку. Это значит, что будут проверять и выносить мозг всем сотрудникам нашего райотдела. Которые были вовсе непричастны к истории в кафе "Кардаш". На фоне хронических невыплат ковидных и сверхурочных надбавок, это стало последней каплей. Мало того, что мы пашем за бесплатно, а теперь из нас еще будут виноватых делать. Поэтому приняли решение всем коллективом написать заявы. Остались только новые назначенцы, которых прислали вместо уволенного руководства. Надоело все…" - рассказал полицейский Н. из Токмака.

К слову, после коллективной подачи заявлений об увольнении, в Токмак выехали представители МВД для встреч с бунтарями в погонах. По информации "Страны", сегодня и завтра с полицейскими будут обсуждать ситуацию. А заявления пока не подписаны.

Битва за надбавки

Случай в Токмаке лишь вершина айсберга – общего недовольства украинских полицейских низкой зарплатой и невыплатами законных надбавок. Об этом уже писала "Страна".

Недовольство полицейских вызвано тем, что перед Новым годом никто из рядового и среднего состава не получил ни надбавок, ни премий. Большинству была выплачена средняя зарплата около 1150 гривен.

Эти надбавки правительство пообещало полицейским еще в самом начале эпидемии. В 2020-м году на это выделили 2,7 миллиарда гривен. А в 2021-м году - 800 миллионов.

Речь шла о почти 50%-ной надбавке к зарплатам. Учитывая, что в среднем копы получают от 10 до 14 тысяч гривен, то премии и надбавки позволяли хоть как-то удерживаться на плаву. Однако многие из копов получали их лишь в начале 2021-го года.

Также полицейские не получили под конец года ожидаемой ими "тринадцатой зарплаты" - ежегодной доплаты на оздоровление и за особые условия труда. При этом рядовые копы говорят, что начальство все положенные премии и надбавки получает.

Поэтому многие из полицейских уже призывают к общенациональной забастовке.

"Работаем за еду"

Проблема в том, что по закону об МВД, полицейские не имеют права на забастовки. Поэтому во многих областях копы начали неофициально саботировать службу. Они ездят только на экстренные вызовы и игнорируют несмертельные нарушения на дорогах.

Причем недовольство все равно прорывается.

В Ютубе появилось обращение следователя полиции Киева Дмитрия Рынкового, который обвинил свое руководство в некомпетентности. А также в том, что начальство забыло о подчиненных, заставляя их "работать за еду".

Также полицейский предупредил руководство, что копы готовы к массовым увольнениям и всеукраинскому "страйку".

А сегодня бывший замглавы МВД Вячеслав Аброськин опубликовал переписку из телеграм-чата "Сообщество сотрудников национальной полиции Украины", созданного накануне Нового года.

Там полицейские пишут, что не могут выжить на мизерную зарплату без надбавок. И совещаются, что теперь делать и как защитить свои права.

В сообществе - почти 53 тысячи пользователей. Как пишет Аброськин - это половина списочного состава Нацполиции.

Другие скриншоты из этой закрытой группы опубликовал бывший следователь МВД Игорь Блошко. На них обсуждается возможность забастовки в выходной день.

Также в этом чате появилась информация, что с недовольными полицейскими готова конфиденциально встретиться представительница Офиса президента Алена Вербицкая, чтобы "донести проблематику до президента".

Вербицкая у себя в Facebook подтвердила, что встреча с представителями полиции состоится 11 января в полдень в Доме офицеров.

То есть движения пошли серьезные. И не только со стороны рядовых полицейских. Сегодня о своей отставке сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

Он не сказал, связан ли его уход с нынешней ситуацией в Нацполиции. Но понятно, что многолетний глава Департамента коммуникации не может просто так уволиться на фоне набирающего обороты скандала. Фактически спикер таким образом стал на сторону недовольных копов.

Кстати, за работу Шевченко поблагодарил бывшего главу МВД Авакова (при котором он и пришел в ведомство), но ни слова не сказал о нынешнем министре Монастырском.

Зато конкретно Монастырского касается петиция, которую подали президенту несколько дней назад - 30 декабря. Ее автор - инспектор полиции Роман Башенко из Вольногорска Днепропетровской области - требует уволить министра внутренних дел.

"Требуем принять к рассмотрению вопрос об увольнении с должности министра внутренних дел Украины гр. Монастырского Дениса Анатольевича как чиновника, не отстаивающего права на достойное материальное положение сотрудников НацПола", - говорится в тексте петиции.

Монастырский, по мнению Башенко, "нагло игнорирует обращения от работников министерства".

"На сегодня сотрудники Национальной полиции находятся на грани выживания, что в дальнейшем может привести к катастрофе в сфере правоохранительной деятельности", - заключает автор. На данный момент его петицию подписали уже 6453 человека.