Сегодня, 4 января, директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что он ушел в отатвку после того, как полицейские пригрозили руководству МВД акциями протеста из-за выплат зарплат без надбавок.

"В первый день нового 2022 года сообщаю, что окончил службу в должности директора департамента коммуникации МВД Украины. Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества, особенно - Арсену Авакову за шанс приобщиться и внести вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере. Были, конечно, и ошибки, но достижений - больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не погубить", - написал Шевченко.

Он также советовал журналистам обращаться по рабочим вопросам к Антону Геращенко и Лесе Башняк.

Напомним, 13 июля 2021 года многолетний министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно написал заявление об отставке. Тогда директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сказал, что Аваков был открыт к журналистам и прокомментировал отставку своего шефа:

"Он любит государственные коммуникации, чувствует их вес в современный мегаинформационное время, исповедует открытость и осведомленность с потребностями журналистов… Рад, что удалось сделать несколько успешных проектов", - написал тогда Шевченко в Facebook.

Как сообщала "Страна", массовые увольнения и подготовка стражей порядка к "тихой забастовке происходит по всей стране. Как рассказали "Стране" патрульные, они готовы выезжать только на ДТП с жертвами и экстренные вызовы. Прочие вызовы будут игнорировать.

Также в Токмаке 95% личного состава полиции написали рапорта об увольнении из-за невыплат доплат за ненормированный график и ночные смены.