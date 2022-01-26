По информации источников "Страны", Офис президента намерен сменить главу Национального банка Украины.

"Главу НБУ Кирилла Шевченко в принудительно-ультимативной форме склоняют к тому, чтобы он написал заявление по собственному желанию. После чего вопрос об увольнении будет вынесен на голосование в Раду", - рассказывает источник в НБУ.

Встреча Шевченко с Владимиром Зеленским, на котором должен быть финально решён этот вопрос, запланирована на ближайшее время.

Сменщиком на посту главы НБУ называют банкира Андрея Пышного - экс-главу Ощадбанка и соратника Арсения Яценюка. В тоже время, Пышный сейчас является близким человеком к главе Офиса президента Ермаку, который и двигает его на повышение.

"Именно из-за Пышного и начался конфликт между Шевченко и Ермаком, когда в конкурсе на нового главу правления Ощадбанка победил Наумов. Ермак несколько раз пытался поговорить с Шевченко, чтобы тот каким-то хитрым способом втиснул в эту тему Пышного, но решения не нашлось. Ермак начал потихоньку нашёптывать президенту, что Шевченко человек ненадёжный", - рассказывает источник в НБУ.

Окончательно отношения испортились в последний месяц, когда на фоне паники в связи с военной угрозой упала гривна и Национальный банк повысил учётную ставку до 10%.

"Это было самостоятельное решение главы НБУ, которое он не согласовал с президентом и его экономическими советниками, что вызвало гнев в Офисе", - рассказывает источник.

"У его советников, Устенко, Шульги были другие соображения на этот счёт. Они советовали не торопиться, с расчетом на то, что не нужно нервничать, мол, в феврале все рассосётся, будем выходить на внешние рынки заимствований и как-то все вырулится. Хотя это выглядело утопичным. Какие внешние рынки? В Украине и вокруг Украины полная задница, а они начали рассказывать басни про внешние заимствования, расшатывая доверия к решениям НБУ как безусловным", - рассказал источник.

Он добавил, что президент был против повышения учётной ставки до 10% и аргументы, что это сдержит инфляцию и падение гривны, воспринял как недостаточно убедительный.

"Однако несмотря на мнение президента и его советников в НБУ сделали по своему и повысили учётную ставку, не спросив разрешения. Закон про Нацбанк позволяет такую самостоятельную деятельность без оглядки на Офис и правительство. Президенту объяснили, что не стоит загонять страну в инфляцию, так как это в первую очередь приведёт к повышению цен на продукты. Но для президента такие сложные экономические формулировки, как инфляция не имеют значения. Для него главное, что его не послушали, а значит предали, а значит - отношениям конец. Неважно, что для страны так будет лучше, важно лишь уязвлённое самолюбие одного человека. Цена за непослушание - должность", — сообщил источник в банковских кругах.

По информации источников "Страны", в Офисе президента уже разработали сценарий, как уволить главу НБУ Кирилла Шевченко.

"Уже было несколько совещаний в ОП, где решали, как заставить Шевченко написать заявление об отставке. Был также сценарий загнать его по четырём уголовным делам, которые на него завели полгода назад НАБУ и ГБР. Но это только укрепит его на должности главы НБУ, особенно в глазах международных партнеров, так как единственный, кто может его уволить — Верховная Рада, а для этого нужно заявление самого Шевченко об отставке. Так что вариант уволить по уголовному делу отпал, потому что технически это невозможно", - отметил источник.

По его словам, в ближайшее время главу НБУ, вероятно, позовут на совещание, где потребуют написать заявление об отставке.

"Позовут и соберут сентиментальный квартет молчаливых фанатов - премьера Шмыгаля, Шурму и министра финансов Сергея Марченко, которые будут смотреть на президента соловьиным взглядом, заглядывать в рот и поддакивать любому решению. Они все вместе начнут рассказывать, что монетарная политика Шевченко вредит государству, что он ни с кем не посоветовался. Но там не будет дискуссии, будут просто клевать: "а это плохо, учетную ставку подняли. И намекнул, чтобы он писал заявление сам и тихо мирно с ними разошёлся", - рассказал источник.

По его словам, пока непонятно как на это отреагирует сам Шевченко.

"Как говорят, Кирилл Шевченко считает, что смена главы Нацбанка в нынешней ситуации может усугубить и без того тяжёлую ситуацию на финансовом рынке. Но не факт, что эти аргументы как-то повлияют на мнение Зеленского. И также не факт, что Шевченко, который сильно устал от постоянного давления Офиса, будет готов пойти в отказ и начать открытое сопротивление", - говорит источник.