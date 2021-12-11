Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что находится под давлением со стороны "определенных лиц" с момента своего назначения на должность.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

"Я под давлением с момента моего назначения на должность. Речь идет о давлении определенных лиц на процесс принятия решений внутри НБУ, информационные кампании в прессе, направленные на топ-менеджеров НБУ, даже уголовные дела. Но это обратная сторона медали этой должности. Мой предшественник имел такой же опыт", - сказал Кирилл Шевченко.

Напомним, "Страна" писала о том, что в октябре Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, а глава Офиса главы государства Андрей Ермак занимается поиском кандидатов на его замену.

Также мы сообщали, что 15 июля 2020 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины. На следующий день в парламенте утвердили на должности председателя НБУ Кирилла Шевченко.