Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на финансовые гарантии США, Канады, Евросоюза, отвечая на вопрос Bloomberg, откуда Киев будет сегодня брать внешние заимствования, чтобы стабилизировать валюту, которая падает на фоне военной паники.

Об этом президент заявил на встрече с западными СМИ.

"Мы ожидаем приближения тех или иных траншей", - говорит Владимир Зеленский и добавляет, что для стабилизации ситуации Украине нужно 4-5 млрд долларов.

"Крайне интересно, что панику, из-за которой Украина просит новых кредитов, являются действия самих стран-кредиторов", прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 24 ноября Украина получила второй транш кредита от Международного валютного фонда по программе stand-by в $699 миллионов. Страна разбиралась что написано в меморандуме с МВФ, которым скремлено получение $700 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" Богдан Яременко поблагодарил Британию за кредит словами "Боже храни королеву".

Также мы сообщали, что Евросоюз из-за угрозы вторжения России выделит Украине кредитов и грантов на 1,2 млрд евро.