На американском канале "Fox News" (ориентирован на консервативных республиканских избирателей и оппозиционен Байдену) популярный ведущий Такер Карлсон заявил, что США не выгодно из-за Украины становится на грань войны с Россией.

По мнению Карлсона, США нет смысла тратить миллиарды долларов и рисковать жизнями американцев в войне с Россией за Украину, потому что главный противник США это Китай, а давление Запада на РФ лишь способствует сближению Москвы с Пекином. А в результате такого сближения доллар потеряет статус резервной валюты и американцы "станут нищими за одну ночь".

"Украина – маленькая страна в 8000 километрах от Вашингтона, но мы не перестаем говорить об Украине. В ближайшие дни Россия может нарушить границу Украины, и как нам говорят, мы этого не потерпим. В Вашингтоне территориальная целостность США значит меньше, чем ничего. Но вот за Украину мы должны воевать! Все политики Вашингтона продвигают войну против России - "Россия, Россия, Россия плохая!". Это обычный набор лжи для детишек, но в чем конкретная ложь? Главный фактор, толкающий нас к войне – НАТО. Зачем нужно НАТО через 30 лет после распада СССР, никто не знает. Зачем Украина в НАТО? Россия этого не хочет, как мы не хотим русские ракеты в Мексике. Тут нет никаких интересов США. Зачем рисковать жизнями американцев и тратить миллиарды? Цель одна – подразнить Россию. Китай – главная угроза для США, с этой угрозой и рядом никто не стоял. А опасней всего толкать русских в вынужденный союз с Китаем. Если они объединяться и доллар перестанет быть мировой резервной валютой, наша страна станет нищей за одну ночь", - говорит телеведущий.

Ранее "Страна" сообщала, что у США, как и у Великобритании, есть данные, что Россия якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после "вторжения в Украину", о котором пишут западные СМИ, но подготовку к которому отрицает РФ.

Мы уже подробно писали, почему информация о создании "оккупационного правительства" является, скорее всего фейком, который может быть использовать для зачистки политических сил, на которых вешают ярлык "пророссийских", а также для закрытия еще оставшихся оппозиционных телеканалов.