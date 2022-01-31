Хэштег "Украина - не Зеленский" на английском языке вышел на первое место в украинском сегменте Twitter

На первое место в трендах украинского сегмента Twitter вышел хэштег с лозунгом "Украина - не Зеленский" на английском языке.

При помощи этого хэштега показывают западным пользователям Twitter, что не все в Украине разделяют скептического отношения президента Украины Владимира Зеленского к гипотетическому вторжению, которым пугают украинцев западные СМИ с осени прошлого года.

"Зеленский прочие представители украинской власти говорят, что это все специальное нагнетание паники со стороны Запада (и намекают, что делается это ради неких договорённостей США с Россией). Но многим трудно поверить, что "западные партнёры" такие двуличные. А потому и верят - раз Запад говорит, что Путин вот вот нападет, значит угроза реальна. А Зеленский просто ослеп. Ну и лишний "качнуть" Зеленского тоже желающих немало", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Запад реагирует на заявления Киева о том, что "вторжения России" не будет.

Также мы писали, что в Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной.