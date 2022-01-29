Американский комик Джимми Фэллон в новом выпуске ток-шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на канале NBC пошутил на тему разногласий между главой украинского государства Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом по поводу угрозы вторжения Российской Федерации.

Об этом стало известно из нового выпуска американской программы.

"Байдену позвонил украинский президент и попросил успокоиться по поводу российского вторжения, чтобы не разжигать на Украине панику. Мы же знаем, ничего так не успокаивает людей, как выражение "Успокойтесь!" Украинский президент сказал: "Не паниковать! - и добавил. - "Если я нужен - ищите меня в Польше", - так прозвучала одна из шуток Фэллона.

После закулисного смеха комик продолжил, сказав, что не только Байден пытается разрешить кризис России и Украины.

"Французский президент Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Макрон такой: "Если вы вторгнитесь на Украину, Франции придется вмешаться". Путин такой: "Не, серьезно, ты че звонишь?", - закончил своей выступление американский ведущий.

Между тем, в последнее время Западные СМИ довольно часто пишут о ситуации в Украине, а также о наращивании военной силы РФ у границ нашей страны. Например, американское издание "The Wall Street Journal" вчера, 28 января, ссылаясь на западных военных чиновников, заявило, что Российская Федерация "завершила последние приготовления к вторжению в Украину", отправив на границу медицинские подразделения.

Агентство Reuters сегодня, 29 января, сообщает, что РФ осуществляет поставки донорской кровь и других медицинских материалов воинским частям и подразделениям, которые находятся в районах близ границы с Украиной. И, по мнению издания, именно это является ключевым свидетельствованием того, что Россия готова вторгнуться в нашу страну.