Иностранные СМИ пишут о том, что РФ осуществляет поставки донорской кровь и других медицинских материалов воинским частям и подразделениям, которые находятся в районах близ границы с Украиной. В то время, как глава МИД Росси заявляет о том, что войны не будет в том случае, если это зависит от его страны, на Западе убеждены в обратном.

Об этом сообщило агентство "Reuters" со ссылкой на собственные источники в администрации США.

На условиях анонимности три официальных лица Штатов рассказали изданию, что по оценкам Вашингтона, это ключевое свидетельство готовности РФ начать вторжение. Однако они не рассказали, когда именно Америка зафиксировала поставки медицинских материалов в приграничные регионы. Два информатора заявили только о том, что это происходило на протяжении последних двух недель.

Между тем, в последнее время Западные СМИ довольно часто пишут о ситуации в Украине, а также о наращивании военной силы РФ у границ нашей страны. Например, после переговоров президента США Джо Байдена и главы украинского государства Владимира Зеленского телеканал CNN опубликовал материал о том, что первый во время разговора сказал второму о неизбежности российского вторжения. Однако 28 января стало известно, что сюжет, в котором журналист CNN ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, рассказывая о содержании переговоров Байдена и Зеленского, уже удален с площадок CNN.

Также мы писали о том, что американское издание "The Wall Street Journal" вчера, 28 января, ссылаясь на западных военных чиновников, заявило, что Российская Федерация "завершила последние приготовления к вторжению в Украину", отправив на границу медицинские подразделения.