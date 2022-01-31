В Пентагоне заявляют, что Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной. Однако Вашингтону неизвестны окончательные намерения Москвы в отношении нашей страны.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News, обнародованном в воскресенье, 30 января.

"Они продолжают наращивать силы у границы с Украиной. Мы видим это даже на этих выходных", - сказал он.

Также Кирби заявил, что США делают все возможное, чтобы делиться информацией и контекстом с украинскими коллегами.

"Мы были предельно ясны и прозрачны в отношении нашей озабоченности здесь, в Пентагоне, по поводу этого быстрого наращивания последние несколько месяцев на границе с Украиной и в Беларуси, не говоря уже о морской активности русских в Средиземном море и Атлантике", - сказал Кирби.

По его словам, Вашингтону неизвестны окончательные намерения Москвы в отношении Украины.

"У Путина есть много вариантов, доступных ему, если он захочет вторгнуться в Украину, и он может немедленно реализовать некоторые из этих вариантов", - заявил Джон Кирби.

Напомним, в пятницу Зеленский заявил о "невзвешенных" заявлениях США о вторжении России.

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