Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который планирует на следующей неделе посетить Украину, сделал ряд заявлений по России и заявил о готовности поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в субботу, 29 января.

Премьер-министр заявил, что хочет улучшить отношения с Россией, но при этом и усилить войска у ее границы. В частности, он рассматривает вариант удвоить численность британских войск в Эстонии.

"Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО", - заявил Борис Джонсон.

С Путиным Джонсон рассчитывает поговорить на следующей неделе. Попутно он поручил главам МИД и Минобороны Британии ехать в Москву в ближайшие дни, чтобы "улучшить отношения" и "способствовать деэскалации".

Ранее мы писали, что 13 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в котором обсудил вопросы безопасности вокруг Украины. Кроме того, президент Украины рассказал, что обменялся с Борисом Джонсоном мнениями "о возможных шагах по деэскалации".

Также "Страна" сообщала, что в конце 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых они пришли к выводу, что важно продолжать диалог с Россией.