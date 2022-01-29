Американское военное начальство провело в Вашингтоне пресс-конференцию, на которой в том числе говорили об Украине.

Об этом сообщает BBC в субботу, 29 января.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия собрала у границ Украины более 100 тысяч военных. Подобной концентрации войск, отметил генерал, не наблюдалось со времен холодной войны.

"С учетом того, какие силы собраны - сухопутные маневренные войска, артиллерия, баллистические ракеты, военно-воздушные силы, - если все это вместе будет применено против Украины, произойдет нечто-то очень серьезное, что приведет к значительному числу жертв. Можете себе представить, как это будет выглядеть в густонаселенных районах, около дорог и так далее. Это может быть просто кошмарно. Может быть ужасающе", - дополнил коллегу министр обороны США Ллойд Остин.

Вскоре Пентагон сообщил, что Остин обсудил ситуацию в Восточной Европе с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным. Подробности беседы не приводятся.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз заявил в Раде, что не наблюдается никаких приготовлений к России к наступлению на Украину. В частности, не наблюдается увеличение численности войск. Более того, по его словам, число военных провокаций на Донбассе в последнее время снизилось.

Подробно о том, есть ли угроза вторжения - здесь.