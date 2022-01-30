Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который планирует на следующей неделе посетить Украину, оценил ситуацию вокруг украинских границ и назвал ее "более тревожной". Джонсон призвал Российскую Федерацию к переговорам и "избеганию вторжения".

Об этом премьер Великобритании написал в своем Twitter.

"Ранее на этой неделе начальники наших оборонных ведомств проинформировали меня о ситуации на границе с Украиной. Картина становится все более тревожной - я продолжаю призывать Россию к переговорам и избеганию безрассудного и катастрофического вторжения", - написал Борис Джонсон.

Напомним, ранее премьер-министр Джонсон заявил, что хочет улучшить отношения с Россией, но при этом и усилить войска у ее границы. В частности, он рассматривает вариант удвоить численность британских войск в Эстонии.

Кроме этого, Борис Джонсон выступил с предупреждением для Киева. По его словам, Россия подготовила план молниеносной войны с Украиной.

На следующей неделе Борис Джонсон прилетит с визитом в Украину. В ходе визита чиновник намерен укрепить дипломатические усилия на фоне угрозы вторжения России. Источники в британском правительстве утверждают, что Джонсон посетит Украину, после чего полетит на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.