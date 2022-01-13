Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в котором обсудил вопросы безопасности вокруг Украины.

Об этом сообщил в Twitter Владимир Зеленский в четверг, 13 января.

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины", - написал Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал, что обменялся с Борисом Джонсоном мнениями "о возможных шагах по деэскалации".

Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Великобритании. Источник: Twitter/Владимир Зеленский

Ранее "Страна" сообщала, что в конце 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых они пришли к выводу, что важно продолжать диалог с Россией.

Также мы писали, что Владимир Зеленский порадовался выделенному Британией для Украины финансовому переводу.

Кроме того, мы информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой наращивание военных сил России возле украинской границы.