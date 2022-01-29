На следующей неделе в Украину прилетит с визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В ходе визита чиновник намерен укрепить дипломатические усилия на фоне угрозы вторжения России, передает The Guardian.

Источники в британском правительстве утверждают, что Джонсон посетит Украины, после чего полетит на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, Джонсон рассмотрит варианты сдерживания агрессии России против Украины, включая новое развертывание войск НАТО.

Вместе с этим в сети распространилась информация о том, что Лондон намерен ввести более жесткие санкции против России. Ограничения должны затронуть стратегические и финансовые интересы Москвы.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский опасается, что Соединенные Штаты могут преднамеренно раздувать тему возможного вторжения России в страну, чтобы тем самым подготовить почву для сделки с Кремлем по Донбассу.

Также "Страна" писала, что Лондон введет санкции против России не только в случае вторжения на Украину, но и при попытке установить там "марионеточный режим".