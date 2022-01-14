В Лондоне под резиденцией премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона устроили креативную акцию, которая вызвана скандалом вокруг участия премьера в вечеринке во время карантинных ограничений.

Очевидцы публикуют соответствующие видео в социальных сетях.

На кадрах видно, как толпа людей с париками, имитирующими фирменную шевелюру Джонсона, танцевали под песню со словами "меня зовут Джонсон" и "это - рабочее мероприятие".

Таким образом британцы реагируют на скандал, который разворачивается вокруг британского премьера.

Напомним, на днях стало известно о том, что Борис Джонсон в мае 2020 года, во время первого общенационального локдауна, посетил вечеринку в саду резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне, в то время как другие британцы сидели дома из-за карантина. Джонсон заявил, что полагал, что это рабочее мероприятие. На вечеринку были приглашены чуть более 100 сотрудников, однако в это время в Британии было запрещено любое собрание более двух человек на открытом воздухе.

Также сообщалось, что президент Франции назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а дела с ним сравнил с цирком.