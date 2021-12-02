Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним сравнил с цирком.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на политический журнал Le Canard Enchaine.

Макрон жаловался на поведение Джонсона по окончанию разговора лидеров по телефону, который проходил после того, как 24 ноября затонула лодка с беженцами в Ла-Манше.

"Мы ведем взрослые беседы, но до и после он (Джонсон - Ред.) кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну... под руководством клоуна", - цитирует Guardian слова Макрона из статьи Canard Enchaine.

Французский президент был возмущен постом Джонсона в Твиттере, в котором изложен план из пяти пунктов по решению проблемы пересечения Ла-Манша.

"Два дня назад я серьезно говорил с премьер-министром Джонсоном. Меня удивляют несерьезные методы. Мы не передаем информацию от одного лидера другому по этим вопросам посредством твитов и писем, которые мы публикуем", - сказал Макрон на пресс-конференции в пятницу после твита британского премьера.

Письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, адресованное президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Борис Джонсон, который летом чуть не сорвал открытие мемориала погибшим правоохранителям, во время встречи с предпринимателями в какой-то момент не смог найти нужные документы и решил рассказать о посещении парка развлечений "Мир свинки Пеппы", чтобы избежать неловкой паузы. Высокопоставленные представители бизнеса не оценили находчивость британского премьера.