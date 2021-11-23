Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который летом чуть не сорвал открытие мемориала погибшим правоохранителям, во время встречи с предпринимателями в какой-то момент не смог найти нужные документы и решил рассказать о посещении парка развлечений "Мир свинки Пеппы", чтобы избежать неловкой паузы. Высокопоставленные представители бизнеса не оценили находчивость британского премьера.

Об этом пишет The Guardian.

"Я вчера сходил в "Мир свинки Пеппы". Кто-нибудь был в "Мире свинки Пеппы"? Немногие. Я до сих пор ничего не знал об этом парке "Мир свинки Пеппы". Но мне там понравилось. "Мир свинки Пеппы" - это мое место. Там очень безопасные улицы, тишина. Спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта. Хотя сами герои, особенно папа Свин, немного стереотипны", - сказал он, когда потерял нужный текст речи.

Кроме того, Джонсон также имитировал звук ускоряющейся машины с ворчанием, а после сравнил себя с Моисеем из-за своего плана помочь бизнесу инвестировать в борьбу с изменением климата.

"Я сказал своим должностным лицам, что новые 10 заповедей гласят: "Вы должны развивать такие отрасли, как морская ветроэнергетика, водород, атомная энергия и улавливание углерода", - добавил он.

Однако высокопоставленные представители бизнеса и некоторые депутаты-консерваторы не были впечатлены. Они раскритиковали выступление Джонсона. Некоторые назвали его речь "провалом" и заявили, что премьер теряет доверие партии. Профсоюз GMB назвал выступление Джонсона "чушью".

Лидер либерал-демократов Эд Дэйви, сказал, что бизнесу нужна ясность, но все, что они получили, - это "бессвязная информация" от премьера.

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