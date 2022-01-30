Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, назвав неудачным его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, если даже хоть половина распространившихся слухов являются правдой.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Техасе.

"Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" – сказал Трамп.

Примечательно, что экс-президент и сам оказался в центре подобного скандала во время своей каденции. Тогда после звонка Зеленскому его обвинили в том, что он добивался от Украины расследования коррупционных подозрений протий Джо Байдена и его сына Хантера, состоящего в руководстве компании "Буризма".

Тогда скандал стал основанием для импичмента, который Трампу объявила палата представителей, а торпедировал сенат. В конечном итоге Трампа оправдали.

28 января представители Республиканской партии Соединенных Штатов Америки заявили о требовании опубликовать стенограмму телефонного разговора между Зе и Байденом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен реакцией США на угрозу вторжения России. При этом глава Белого дома Джо Байден считает, что Киев недооценивает угрозу.

"Страна" также писала, что украинский лидер Владимир Зеленский снова заявил о необходимости ввести против России превентивные санкции для того, чтобы избежать эскалации.