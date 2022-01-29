В США полиция задержала жителя штата Канзаса, который готовил покушение на президента Джо Байдена. О своих намерениях арестованный открыто писал в соцсети и предупредил агентов Секретной службы в Белом доме.

Об этом сообщает сообщает New York Post.

Строительный подрядчик Скотт Мерриман направлялся из города Индепенденс (штат Канзас, - Ред.) в Хагерстаун (штат Мэриленд, - Ред.), где и был перехвачен агентами Секретной службы.

В полиции сообщили, что злоумышленник предупредил агентов о намерении приехать в Белый дом, чтобы "обезглавить змею в сердце нации". Кроме того, по словам самого задержанного, решился он на это, потому что так приказал Бог.

В начале недели полиция Канзаса сообщила Секретной службе о намерениях Мерримана. После этого агенты связались с мужчиной, в телефонном разговоре он сказал, что у него есть информация для Байдена относительно Книги Откровений, которую "Бог поручил ему доставить".

Со вторника по четверг Мерриман опубликовал серию постов в Facebook с все более угрожающими формулировками. В одном из сообщений он извинился перед "заказчиками" за то, что отменил все планы, поскольку "отправился в поездку под руководством Бога" в Вашингтон.

Кроме того, в Facebook он также разместил пост, в котором назвал телефонный звонок агента Секретной службы "разговором с дьяволом", которому пообещал "отрубить головы старым змеям".

Также, словам Мерримана, "Люцифер" якобы послал своих агентов поговорить с ним в один из ресторанов в Хагерстауне. Мужчина также предсказал собственную смерть, которая якобы должна наступить 13 июня 2025 года.

В Хагерстауне злоумышленника задержали, при себе у него был рюкзак, в котором нашли три патрона. Мерриман объяснил, что это Бог велел взять их с собой.

В четверг, 27 января, официальные лица заявили, что Мерриман звонил в Белый дом и в разговоре с представителями Секретной службы открыто угрожал президенту.

"В Белом доме произойдет чудо. Я считаю, что Джо Байден теперь Антихрист, и он получит смертельное ранение в голову. Я нанесу этот удар во имя Христа", – написал мужчина в последнем посте до задержания.

Scott Merryman/Facebook.

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