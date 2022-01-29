Президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал переброску в Восточную Европу небольшой группы военнослужащих, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я буду перебрасывать войска США в Восточную Европу и страны НАТО в ближайшее время — немного", - сказал он во время общения с журналистами.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 28 января сделал несколько важных заявлений о ситуации вокруг Украины. Во многом он повторил тезисы, уже не раз озвученные Белым домом, Госдепом и спикером его собственного ведомства.

Начальник американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, который принимал участие в пресс-конференции Остина, сообщил, что США не имеют постоянных воинских контингентов, баз и наступательных вооружений в Украине.

"Сейчас в Украине присутствует небольшой контингент советников и инструкторов США и НАТО. У США там ноль наступательных систем вооружений, постоянных сил и баз", - сказал Милли.

А Остин дополнил его слова заявлением, что президент США Джо Байден исключает направление американских сил в Украину для ведения военных действий. Кроме того, он сказал, что США не начинали переброску войск в Европу - они просто приведены в состояние готовности к этому.