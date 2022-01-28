Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 28 января сделал несколько важных заявлений о ситуации вокруг Украины. Во многом он повторил тезисы, уже не раз озвученные Белым домом, Госдепом и спикером его собственного ведомства.

Мероприятие транслировал Фейсбук Министерства обороны США.

По словам Остина, США продолжают военные поставки Украине .

"Поставки продолжаются. На самом деле еще одна партия только что прибыла сегодня", - сказал Остин.

О доставке этого груза сегодня заявлял и министр обороны Украины Алексей Резников, сообщив, что груз содержит кроме прочего 81 тонну патронов разного калибра, что это уже четвертый рейс с оружием, а всего будет 45 рейсов.

Начальник американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, который принимал участие в пресс-конференции Остина, сообщил, что США не имеют постоянных воинских контингентов, баз и наступательных вооружений в Украине.

"Сейчас в Украине присутствует небольшой контингент советников и инструкторов США и НАТО. У США там ноль наступательных систем вооружений, постоянных сил и баз", - сказал Милли.

А Остин дополнил его слова заявлением, что президент США Джо Байден исключает направление американских сил в Украину для ведения военных действий. Кроме того, он сказал, что США не начинали переброску войск в Европу - они просто приведены в состояние готовности к этому.

"Мы не перемещали никаких войск. Мы привели войска в состояние повышенной готовности", - сказал Остин.

Остин также сказал, что США не считают конфликт в Украине неизбежностью и видят сохраняющиеся возможности для его дипломатического решения.

"Конфликт по состоянию на сегодня не является неизбежным. Все еще есть время и место для дипломатии", - произнес он.

Остин не знает точно, намерена ли Россия нападать на Украину, однако полагает, что с военной точки зрения у Москвы теперь есть все для совершения подобной атаки. По его мнению, Россия может захватить города и значительные территории в случае вторжения.

Ранее в Белом доме заявляли, что у Байдена нет ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину.

Также у Байдена заявляли, что он еще точно не уверен, нападет ли Путин на Украину.